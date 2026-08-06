Аварийность с участием легковых такси в Москве снизилась на 15,3% за пять лет

За последние пять лет аварийность с участием легковых машин такси в столице снизилась на 15,3%. Об этом в ходе XIV Международного евразийского форума такси сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Владимир Макаров.

«Про аварийность кратко скажу, что по сравнению с шестью месяцами прошлого года есть снижение на 4%. <...> В среднем за пять лет аварийность – это очень радостно констатировать – снизилась на 15,3%. Это заслуга в том числе системы КИС АРТ, аттестации водителей такси, но отмечу, что тут еще спасибо огромное таксопаркам за подготовку водителей по правилам дорожного движения и регулярную работу с ними», – сказал Макаров.

Согласно данным презентации с его выступления, наиболее распространенными видами ДТП с участием легковых машин такси за I полугодие 2026 года стали столкновение транспортных средств (62%), наезд на пешеходов (18%), наезд на велосипедистов и водителей средств индивидуальной мобильности (по 5%).