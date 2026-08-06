На западе Москвы провели реабилитацию двух Кунцевских прудов

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Специалисты Комплекса городского хозяйства провели реабилитацию двух Кунцевских прудов на западе столицы. Об этом в четверг, 6 августа, сообщил заммэра Москвы в правительстве Петр Бирюков.

— На момент обследования водоемы находились в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы ила, наблюдались разрушения береговых полос. В связи с этим было принято решение провести их комплексную реабилитацию, в настоящее время работы выполнены в полном объеме, — отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что водоемы очистили от ила, отремонтировали конструкцию береговых полос и сформировали зону биоплато.

— В рамках проекта извлекли более 300 кубометров илового осадка, после чего сформировали ложе водоемов, отсыпав его крупнозернистым песком и выполнив устройство водоупорного слоя. Благодаря этому увеличилась глубина прудов, что позволит исключить их зарастание водорослями. Провели ремонт береговых полос общей протяженностью 234 метра — под водой укрепили их габионными конструкциями, надводную часть сформировали природным камнем. На финальном этапе в акватории второго Кунцевского пруда обустроили зону биоплато, в которую высадили водные растения, — рассказал Петр Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.

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