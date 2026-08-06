В «Активном гражданине» определили судьбу скульптуры на доме в центре Москвы

В проекте «Активный гражданин» подвели итоги голосования, посвященного возвращению исторического облика дому 17 на Тверской улице и воссозданию на башне-ротонде утраченной скульптуры девушки. В голосовании приняли участие 143 632 человека.

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Большинство респондентов — 80 процентов — поддержали возвращение скульптуры на крышу здания. Против высказались восемь процентов, а остальные 12 полагаются в этом вопросе на мнение специалистов. Теперь архитекторы приступят к детальной проработке концепции с учетом актуальных технологий и материалов.

Здание по проекту архитектора Аркадия Мордвинова было возведено с 1939 по 1941 год в рамках реконструкции улицы Горького — так тогда называлась Тверская. Фигура девушки высотой около семи метров венчала угловую башню-ротонду дома и стала архитектурной доминантой Пушкинской площади. Ее значимость подчеркивали символы советского государства — серп и молот, которые девушка держала в поднятой над головой руке.

В доме в разные годы жили многие известные люди, в том числе скульптор Сергей Коненков, музыкант Александр Гольденвейзер, авиаконструктор Михаил Гудков и драматург Григорий Горин.

Существует версия, что на создание силуэта статуи Георгия Мотовилова вдохновил образ примы Большого театра Ольги Лепешинской. Горожане прозвали скульптуру балериной, а само здание — домом под юбкой. В 1958-м статую демонтировали из-за плохого технического состояния. Решение москвичей позволит воссоздать и сохранить для будущих поколений уникальный архитектурно-скульптурный ансамбль.

Голосование было подготовлено проектом «Активный гражданин» совместно со столичными департаментами культурного наследия и территориальных органов исполнительной власти.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, всего прошло свыше 7,8 тысячи голосований. Ежемесячно в городе реализуется от 30 до 40 решений москвичей. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

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