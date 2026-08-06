Владельцев собак приглашают на бесплатные мероприятия проекта «Питомцы в Москве» 8 и 9 августа

В рамках цикла «Друг, спасатель, защитник» 8 и 9 августа на площадках проекта «Питомцы в Москве» в разных округах столицы пройдут бесплатные мероприятия для владельцев собак. Гостей ждут открытые уроки по дрессировке, показательные выступления кинологических служб, лекции, мобильный груминг и фотосессии с профессиональными фотографами для животных.

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Кинологические занятия

Кинологи проведут открытые уроки по дисциплинарной дрессировке, во время которых владельцы собак узнают, как правильно выстроить взаимодействие с питомцем, освоят основные команды и получат практические рекомендации по работе с собакой любой породы и возраста.

8 августа занятия состоятся в Западном Дегунине на Пяловской улице (дом 1) с 11:00 до 12:00 и в Войковском районе на улице Космонавта Волкова (дом 3) с 14:00 до 15:00.

В этот же день в Нижегородском районе на Новохохловской улице (дом 15, корпус 1) с 11:00 до 12:00 пройдут показательные выступления кинологических служб. Питомник служебного собаководства «Красная звезда» представит выступления кинологических служб силовых структур, собак-помощников и кинологических школ. Гости увидят демонстрацию профессиональных навыков дрессировки и работы служебных животных.

9 августа открытые уроки пройдут в Тропарево-Никулине на Никулинской улице (дом 23, корпус 1) с 11:00 до 12:00, в Можайском районе на Беловежской улице (дом 81) с 14:00 до 15:00, в Южном Тушине в Кленовом сквере на Лодочной улице (владения 9–29) с 11:00 до 12:00 и в районе Северное Тушино на Туристской улице (дом 14, корпус 1) с 14:00 до 15:00.

Лекции для владельцев животных

Для тех, кто хочет больше узнать о здоровье и содержании домашних животных, подготовили открытые лекции.

8 августа в Левобережном районе в парке Дружбы на Флотской улице (дом 1) с 18:00 до 19:00 Герман Чевпеленок расскажет о вопросах правильного питания, здоровья и благополучия кошек и собак.

9 августа в районе Проспект Вернадского в парке 50-летия Октября на улице Удальцова (дом 22) с 18:00 до 19:00 Дарья Семенова прочитает лекцию на тему «Укус гадюки». В этот же день с 18:00 до 19:00 в парке «Северное Тушино» на улице Свободы (дом 91) Герман Чевпеленок проведет лекцию «Вопросы правильного питания, здоровья и благополучия кошек и собак».

Салоны красоты для питомцев

На площадках проекта также будет работать бесплатный мобильный груминг. 8 августа всех желающих ждут в Гольянове на Алтайской улице (дом 19) с 10:00 до 13:00 и в районе Косино-Ухтомский на улице Рудневке (дом 1) с 16:00 до 19:00. 9 августа мастера будут работать в Гагаринском районе на Ломоносовском проспекте (дом 18) с 10:00 до 13:00 и в Котловке на Нахимовском проспекте (владение 10, строение 1) с 16:00 до 19:00.

Кроме того, профессиональные фотографы проведут бесплатные фотосессии для собак. Владельцы смогут получить качественные снимки своих питомцев в комфортной обстановке. 8 августа посетителей ждут в районе Люблино на улице Марьинский Парк (владение 53) в пешеходной зоне 14-го микрорайона с 10:00 до 13:00 и в районе Марьино в Батайском проезде (дом 65) с 16:00 до 19:00. 9 августа фотографы будут работать в Воронове (село Кленово, улица Октябрьская, дом 7) с 10:00 до 13:00 и в Бекасове (деревня Яковлевское, дом 8, строение 1) с 16:00 до 19:00.

Участие во всех мероприятиях бесплатное и доступно всем желающим. Полное расписание, адреса площадок и афиши — на сайте.

«Питомцы в Москве» — проект программы Мэра Москвы «Мой район», направленный на создание современной инфраструктуры для комфортной жизни владельцев домашних животных. В столице действует уже более 100 площадок нового типа для выгула собак, включая два кинологических парка, где проходят тренировки, соревнования, выставки и просветительские мероприятия.

«Лето в Москве» — главное событие сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни столицы. Главная тема этого года — «Время быть вместе». Проект объединяет людей разных поколений вокруг общих ценностей, позволяет стать ближе не только с родными, но и со всем городом на прогулках, культурных и спортивных мероприятиях, благотворительных акциях, а также прямо рядом с домом во всех округах столицы.

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