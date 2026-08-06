Собянин: Завершилась реставрация церкви Ильи Пророка на Новгородском подворье

В Москве завершилась комплексная реставрация Церкви Ильи Пророка — памятника древнерусского зодчества XVI века. Об этом в четверг, 6 августа, рассказал глава города Сергей Собянин.

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Работы в здании специалисты вели около шести лет.

При этом недавно Ильинский храм, построенный в 1519-21 годах, отметил свое 500-летие.

— За эти столетия облик здания неоднократно менялся: в советское время здесь находились различные учреждения, а какое-то время он даже использовался под жилье, — написал мэр столицы в личном блоге.

В рамках реставрации были укреплены конструкции, восстановлены фасады, кровля, колокольня, интерьеры и иконостасы, а также исторический облик Нижнему храму, который спустя годы вновь открыт для посещения.

За последние 15 лет совместно с Русской православной церковью (РПЦ) в Москве отреставрировали уже 117 объектов религиозного назначения. На данный момент работы продолжаются еще на 27 памятниках.

Недавно в городе также завершилась реставрация исторического служебного корпуса, расположенного в Потаповском переулке. Специалисты восстановили его конструктивные элементы и оригинальную архитектуру.