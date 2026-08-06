Двое детенышей винторогих козлов родились в Московском зоопарке

4 июля в Московском зоопарке у молодой пары винторогих козлов родилась двойня — редкое событие для этого вида животных.

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Новорожденные, самец и самка, чувствуют себя хорошо, питаются материнским молоком, активно растут, крепнут и с интересом осваивают окружающую среду. С момента рождения козлята находятся в общей группе, которая сейчас насчитывает 15 особей, включая двоих подросших детенышей, появившихся в прошлом году.

Таджикский винторогий козел, или мархур, отличается крупными спиралевидными рогами, используемыми в целях защиты. Вид включен в Международную Красную книгу с категорией EN — «находящийся под угрозой исчезновения» — и в приложение I Конвенции о международной торговле дикой фауной и флорой, находящимися под угрозой вымирания.

— Рождение двойни у винторогих козлов — событие нечастое, поэтому мы особенно гордимся тем, что нашим специалистам удалось создать комфортные условия для этих копытных. Это важный вклад в сохранение таджикского подвида мархура, который находится на грани исчезновения, — цитирует гендиректора зоопарка Светлану Акулову официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в Московском зоопарке у пары редких папуанских калао вылупился третий птенец. Сейчас он живет вместе с родителями в павильоне «Дом птиц» на старой территории зоопарка.