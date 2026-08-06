Более 200 типовых домов середины прошлого века отремонтировали в Москве

За время реализации программы капитального ремонта специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок более 200 домов типовых серий, которые были созданы САКБ в середине прошлого века.

© Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В 1950-е годы бюро занималось разработкой серийных зданий для столицы. Одним из его первых проектов стали дома, в которых применялись идеи знаменитых советских архитекторов эпохи неоклассицизма.

Одним из обновленных объектов стал дом на улице Строителей (дом 7, корпус 3). Это яркий образец застройки 1950-х годов. В 2023 году специалисты провели комплексные работы: обновили фасад и заменили внутренние инженерные системы.

Для этого здания московский Фонд капитального ремонта (ФКР) создал индивидуальный проект, учитывающий сложную архитектуру объекта. Особое внимание уделили восстановлению его исторического портрета.

В 2025 году также был завершен ремонт фасада многоквартирного дома на улице Новочеремушкинской (дом 11, корпус 2). Работы начались с промывки и расчистки внешних стен от загрязнений.

Затем специалисты отремонтировали поврежденные участки кирпичной кладки, заполнили раствором выветрившиеся швы и обработали места намокания антисептическим составом.

ФКР Москвы продолжает реализацию программы капитального ремонта, сохраняя достигнутые в прошлом году темпы и внедряя современные отечественные материалы и технологии.

Еще одним зданием, в котором проводится капитальный ремонт в 2026 году, стал дом на Измайловском бульваре, так же построенный по проекту САКБ, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, в 2026 году в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда проходят работы по обновлению дома, расположенного по адресу: проспект Комсомольский, д. 49.