Вероятность возвращения в Москву жары оценили

Повторение в августе жары, с которой столкнулись москвичи в первых числах месяца, маловероятно. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

"В принципе среднесуточная температура понижается с каждым днем. Макушка лета приходится на первые дни августа. Дальше температура на один десяток, на два десятка градусов понижается, поэтому вероятность невелика", - сказала Паршина, отвечая на вопрос, ожидает ли москвичей далее в августе жара до 30 градусов.

Она добавила, что случаи, когда аномальная жара стояла до середины августа, имело место в метеорологической истории - в 2010 году, когда сильная жара продержалась до середины месяца, и в засушливом 1938 году.