Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 5 августа, поделился новостями из жизни столицы. Глава города дал интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову, рассказал о реконструкции путепроводов над путями Рижского направления МЖД и спорткомплекса в Крылатском, а также о планах ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры в 2026 году. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Реконструкция путепроводов МЖД

Реконструкция двух путепроводов над путями Рижского направления Московской железной дороги идет в районе Покровское-Стрешнево. На 2-м Волоколамском путепроводе, построенном в 1943 году, выявили ряд серьезных дефектов, после чего весной 2025 года начались масштабные работы по его обновлению.

Реконструкция проводится без полного перекрытия путепровода: движение автомобилей и наземного общественного транспорта сохраняется. Сначала работы выполнили на одной половине сооружения, сейчас они продолжаются на второй.

Реконструкция спорткомплекса в Крылатском

Реконструкция спорткомплекса с гостиницей для атлетов стартовала на территории Гребного канала «Москва» в Крылатском. Физкультурно-оздоровительный комплекс был построен в 1970-х годах и за время своего существования сильно обветшал.

На данный момент специалисты ведут там демонтажные работы, а также обновляют инженерные системы. Всего здание состоит из четырех строений. В третьем появится спортзал с игровым полем для тренировок и соревнований по баскетболу, волейболу, футзалу, художественной гимнастике, единоборствам и зал сухой гребли.

Планы Градостроительного комплекса до конца 2026 года

Сергей Собянин подчеркнул, что Градостроительный комплекс остается драйвером развития Москвы. Среди его основных задач на 2026 год — создание комфортной сбалансированной городской среды и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию обновленный Центральный Московский ипподром, финальный участок МСД вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД, а также дорогу-связку между МСД и улицей Академика Королева.

Внедрение ИИ в промышленность

Искусственный интеллект активно внедряют в промышленность Москвы, где технологии помогают автоматизировать производство, повышать безопасность и создавать новую продукцию.

Одной из основных площадок для цифровой трансформации стала особая экономическая зона «Технополис Москва». Более 240 высокотехнологичных компаний используют там решения на основе ИИ.

Среди применяемых технологий также умные дисплеи с управлением жестами для школ, клиник и системы планирования, способные одновременно контролировать до 80 производственных линий.

Интервью Андрею Кондрашову

Глава города встретился с генеральным директором ТАСС Андреем Кондрашовым. В ходе беседы он рассказал об успехах московского здравоохранения во время пандемии COVID-19, о перспективах высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, о привлечении инвестиций в столичную экономику, а также о внедрении системы видеонаблюдения «Сфера» в 60 регионах России и ее эффективности в борьбе с преступниками.