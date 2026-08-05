Прогуливающихся под окнами москвичей лошадей объяснили

Прогуливающиеся по району Новые Ватутинки в ТиНАО Москвы лошади оказались дрессированными. Хозяин животных Николай призвал местных жителей их не бояться, пишет «Подъем».

По словам собственника, лошади были куплены для конного шоу. Зимой они живут в арендованной конюшне, а летом — на огороженной территории на открытом воздухе, так как в закрытом пространстве становится слишком жарко. Однако через участок, где содержатся лошади в летний период, проходит народная тропа. Николай пожаловался, что прохожие часто ломают ограждение, из-за чего лошади сбегают.

«Мы их специально не выпускаем. Люди в XXI веке боятся животных. Они добрые, классные, их можно обнимать, целовать, они для этого и созданы», — рассказал собеседник издания.

Он добавил, что власти угрожают забрать лошадей, так как условия для их содержания отсутствуют.

Ранее прогулка лошадей в Новой Москве попала на видео.