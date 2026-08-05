Москвичам рассказали, какая погода их ждет в августе

Август в Москве не будет ни теплым, ни холодным, температура воздуха ожидается около климатической нормы. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«На сегодняшний момент можно сказать, что август с большой долей вероятности будет не теплым и не холодным», — сказал он.

Синоптик уточнил, что средняя температура воздуха в столичном регионе будет находиться в диапазоне от 0 до 1°С выше нормы. Вместе с тем специалист не исключил, что в течение августа могут быть отдельные дни как более жаркие, так и более холодные.

В свою очередь ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова рассказала, что температура ближе к средним показателям будет наблюдаться в августе на большей части европейской территории России. Немного теплее нормы будет в Коми, Пермском крае, на юге Южного федерального округа, в Северо-Кавказском и в Уральском федеральных округах.

Ранее эксперт рассказал о влиянии изменения климата на погоду в России.