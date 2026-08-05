Москвичей призвали следить за самочувствием за рулем из-за 32-градусной жары

Московским автомобилистам рекомендуется внимательно следить за своим состоянием из-за пришедшей в город 32-градусной жары. Об этом в среду, 5 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Представители ведомства призвали водителей не садиться за руль при плохом самочувствии, а в случае недомогания во время поездки сразу остановиться в безопасном месте. Для комфортных и безопасных путешествий автомобилистам посоветовали проветривать салон перед началом движения, парковать транспорт в тени, а также ни при каких обстоятельствах не оставлять детей и домашних животных в закрытой машине.

— Рекомендуем всем пить больше воды, использовать солнцезащитный крем, носить солнцезащитные очки, а также надевать светлую одежду из натуральных тканей, — передает официальный Telegram-канал департамента.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что в предстоящие выходные в городе ожидаются последние жаркие дни этого лета.

Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям России предупредило москвичей об аномальной жаре с 5 по 7 августа. Гидрометцентр сообщил, что в связи с этим в городе был введен «оранжевый» уровень опасности.