Синоптик предупредила москвичей о жаре до 33 градусов

В Москве до конца рабочей недели сохранится сильная жара — температура воздуха может подняться до 33 градусов, а пик зноя придется на 7 августа. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в эфире Радио «Комсомольская правда» 5 августа.

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По ее словам, после к столичному региону подойдет холодный атмосферный фронт, и температура снизится до +22…+27, а позже — до +20…+25 градусов. Синоптик также отметила, что 7 и 8 августа в Москве и области ожидаются ливневые дожди.

Метеоролог добавила, что нынешние жаркие дни, скорее всего, окажутся одними из последних в сезоне.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил «Парламентской газете», что во второй половине августа в Москве ожидается умеренная погода с характерными для конца лета температурами около +20 градусов. Он также заявил, что первый месяц осени будет на два градуса теплее обычного и не принесет затяжных дождей.