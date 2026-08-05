Началась реконструкция спортивного комплекса в Крылатском

На территории Гребного канала в Крылатском началась реконструкция спорткомплекса с гостиницей для атлетов, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

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Это очередной этап проекта развития спортивного объекта с полувековой историей, который принимал соревнования самого разного уровня. Известность ему принесла московская Олимпиада 1980 года.

«Физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в 1970-х годах, сильно обветшал. Сейчас там ведутся демонтажные работы, и параллельно специалисты приступили к обновлению инженерных систем», — написал Мэр Москвы.

Работы проходят в здании, состоящем из четырех строений. В строении 3 разместится универсальный спортзал с игровым полем для тренировок и соревнований по баскетболу, волейболу, футзалу, художественной гимнастике и спортивным единоборствам, а также зал сухой гребли и раздевалки для спортсменов.

В строении 19 обновят шесть спортивных залов, четыре из которых оборудуют тренажерами-бассейнами для различных видов гребли. В строении 20 обустроят универсальный спортивный зал с игровым полем для баскетбола, волейбола и футзала. В 21-м приведут в порядок гостиницу для отдыха спортсменов, тренеров, судей и персонала.

Кроме того, уже началось благоустройство территории около комплекса «Баскет Холл Москва». В ближайшее время планируется начать капитальный ремонт административно-бытового здания и корпуса эллингов.