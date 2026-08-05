«Победа» возобновит полеты между Москвой и Дубаем с 3 сентября

Авиакомпания «Победа» возобновит выполнение рейсов между Москвой и Дубаем (ОАЭ) с 3 сентября. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Долгожданное возвращение полeтов в ОАЭ произойдeт уже в сентябре. Первый рейс из Москвы в Дубай запланирован на 3 сентября. Полeты будут осуществляться трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам», – говорится в сообщении.

Как отмечается, частота полeтов из Москвы в Дубай и обратно будет увеличиваться. Так, с 15 сентября в расписание добавится вторник, с 22 сентября – пятница, с 1 октября полeты будут выполняться ежедневно, а с 2 октября – дважды в день.

Кроме того, улететь в Абу-Даби из Москвы можно будет с 25 октября. Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Расписание будет действовать до 27 марта 2027 года, уточнили в пресс-службе.