«Победа» возобновит полеты между Москвой и Дубаем с 3 сентября
Авиакомпания «Победа» возобновит выполнение рейсов между Москвой и Дубаем (ОАЭ) с 3 сентября. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Как отмечается, частота полeтов из Москвы в Дубай и обратно будет увеличиваться. Так, с 15 сентября в расписание добавится вторник, с 22 сентября – пятница, с 1 октября полeты будут выполняться ежедневно, а с 2 октября – дважды в день.
Кроме того, улететь в Абу-Даби из Москвы можно будет с 25 октября. Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Расписание будет действовать до 27 марта 2027 года, уточнили в пресс-службе.