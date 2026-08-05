Собянин рассказал, в чем сила

Сергей Собянин рассказал, в чем заключается его главная сила. Это желание москвичей развивать город. Признание лидера предвыборного списка партии "Единая Россия" прозвучало в эфире телеканала "Россия 24".

"Моя сила – в москвичах, в их трудолюбии, таланте, желании работать, желании развивать свой город", – сказал Собянин.

По его мнению, люди — это и есть главная сила любого руководителя.

Затронул Собянин и другие темы. Так, он рассказал, что в период пандемии Москва одной из первых сформировала стандарты оказания медицинской помощи. Этот опыт был масштабирован на другие регионы.

Серьезное влияние на регионы оказывает и экономика Москвы. По словам Собянина, благодаря кооперации со столицей в других областях созданы миллионы рабочих мест. Каждые 2 рубля вложений в экономику города дают рубль в развитие региональных предприятий.