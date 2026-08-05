Собянин: Россия всегда была на острие мировых событий и побеждала

Россия всегда была на острие непростых мировых событий и при этом побеждала. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы, лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Сергей Собянин.

«Наша страна, у нее такая судьба, такая история, у нашей страны не было простого времени, простого периода. <…> Мы всегда были на острие мировых проблем, экономических, социальных, политических. Мы всегда выживали, и всегда побеждали», – сказал Собянин.

Он добавил, что в настоящее время страна также переживает непростой период.