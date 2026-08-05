Киевский режим объявил российскую столицу своей главной целью. Как живет сегодня Москва, что делает, чтобы приблизить нашу победу? Отвечая на эти вопросы в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову, мэр города Сергей Собянин, лидер федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму, сказал:

- Действительно, мы видим нарастание таких угроз. В последние месяцы количество беспилотников, которые запускают в сторону Москвы, увеличилось кратно. Ну и в целом две трети всех беспилотников, направленных на Россию, летят в сторону Москвы.

Москва, по словам Собянина, по поручению президента РФ Владимира Путина самым плотным образом взаимодействует с министерством обороны, противовоздушными силами для обеспечения безопасности столицы.

"Вместе оборудуем боевые позиции противовоздушной обороны, развертываем силы и средства, помогаем всем, чем необходимо для военных. Помимо этого, в Москве производится целая линейка перехватчиков дронов для защиты от беспилотников, формируются добровольческие подразделения для оказания помощи силам ПВО, для формирования тех же мобильных групп, объектовой защиты и целый ряд других мероприятий, которые мы реализуем совместно с военными", - отметил мэр.

Главная заслуга, главная ответственность и главная тяжесть при отражении атак БПЛА, конечно же, ложится на военных, сказал Собянин. "Но считаю, что и регионы, и предприятия особой важности должны активно помогать нашим бойцам", - добавил мэр.

Москва же, в свою очередь, отметил глава города, помогает защищаться и регионам, делясь информацией о налетах, получаемой с радаров, а также совместно выстраивая стратегию перехвата вражеских беспилотников. "Мы должны работать как одна команда, вместе защищать тылы", - подчеркнул Собянин.