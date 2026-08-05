Собянин рассказал о ходе реконструкции двух Волоколамских путепроводов

В Москве продолжается реконструкция двух путепроводов над путями Рижского направления Московской железной дороги в районе Покровское-Стрешнево. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в мессенджере «Макс».

«В районе Покровское-Стрешнево идет реконструкция двух путепроводов над путями Рижского направления Московской железной дороги. 2-й Волоколамский путепровод был построен в 1943 году. Его длина – порядка 95 м. Обследование выявило ряд серьезных дефектов сооружения, и весной 2025 года мы начали его комплексную реконструкцию», – говорится в сообщении.

Мэр отметил, что специалисты не стали перекрывать весь путепровод, сохранив движение автомобилей и наземного городского транспорта. Сначала выполнили работы на одной половине, сейчас проходят работы на второй. Также не прекращается движение по МЦД-2. В зоне ж/д путей работы идут в «технологические окна» расписания поездов.

По словам Собянина, завершить комплексную реконструкцию 2-го Волоколамского путепровода планируется до конца 2026 года.

«Параллельно полностью обновлен соседний 2-й Волоколамский трамвайный путепровод. Он был построен еще раньше – в 1907 году, а последний ремонт проводился на рубеже 1970-х. Мастера возвели четыре новые опоры и заменили пролетное строение методом надвижки. Сохранили исторические детали. В частности, восстановлено старое чугунное ограждение с советской символикой», – уточнил мэр.

Он добавил, что с 2011 года специалисты городского хозяйства реконструировали около 60 мостовых сооружений.