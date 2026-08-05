В Москве появились тематические инсталляции к 70-летию Дня строителя

Тематические инсталляции, посвященные 70-летию Дня строителя, появились в Москве. Они будут работать весь август. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

© пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

В нескольких точках Москвы – у Центрального детского магазина на Лубянке, на Цветном бульваре и возле парка "Остров Мечты" – появились интерактивные автоматы с миниатюрными моделями известных городских достопримечательностей. Игроки, управляя джойстиком, перемещают крюк крана. При удачном завершении раунда на экране отображаются сведения об истории и архитектуре выбранного здания. Кроме того, каждый 70-й участник получит в качестве приза памятную монету.

По словам Овчинского, интерактивный режим знакомит с архитектурой в увлекательном формате и помогает по-новому взглянуть на знаковые здания. Такой формат интересен и взрослым, и детям, отметил он.

Кроме того, по всему городу появились уличные стереоскопы с архивными фотографиями Москвы. Они позволяют сравнить исторические виды столицы с современными пейзажами и увидеть, как менялись улицы, набережные и общественные пространства.

Еще одна световая инсталляция разместилась на Ростовской набережной. Она будет загораться по вечерам, напоминая о 70-летии Дня строителя.

Тем временем жители и гости столицы могут посетить обновленный "Освежающий маршрут по ВДНХ" на лето 2026 года. В этом году гид пополнился новыми локациями – теперь он включает 29 мест, где все желающие смогут отдохнуть от палящего солнца. Электронная карта маршрута опубликована на официальном сайте выставки, а бумажную версию можно получить в инфоцентре.