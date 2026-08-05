Синоптик Позднякова: в Москве под конец рабочей недели потеплеет до +31 °C

Антициклон, который определяет погоду, сегодня своим центром располагается практически над Московским регионом, рассказала в беседе с RT главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Мы вступаем в период жаркой погоды. Сегодня в Москве будет до +26...+28 °C без осадков. В четверг-пятницу (6-7 августа) по ночам в Москве ожидается до +16...+18 °C, в пятницу даже до +20 °C. В дневное время температура будет в пределах +29...+31 °C», — поделилась она.

При этом в пятницу местами будут приниматься кратковременные дожди, возможна гроза, при которой порывы ветра могут достигать 12—15 м/с, предупредила синоптик.

«В ночь на субботу опять же ожидаем +18...+20 °C в Москве. Дневная температура составит +23...+28 °C. В воскресенье несколько ниже — +22...+27 °C. И если в воскресенье обойдётся без осадков, то в субботу местами дожди могут быть от небольших до умеренных», — подытожила она.

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