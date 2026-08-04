Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 4 августа, поделился новостями из жизни столицы. Глава города выступил на форуме «Территория смыслов», назвал регионы, в которые планируется продлить МЦД, а также поздравил юных москвичей с победой во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Форум «Территория смыслов»

На форуме «Территория смыслов» Сергей Собянин рассказал, что столичные проекты — от развития транспортной инфраструктуры до здравоохранения и благоустройства — помогают развитию регионов и всей страны.

Продление МЦД

МЦД дойдут до регионов, которые находятся по периметру Подмосковья. В их числе Тульская, Владимирская, Ярославская и другие области. Это обеспечит дополнительными комфортными и быстрыми маршрутами еще 10 миллионов человек.

Новый корпус Склифа

Продолжается строительство нового корпуса Института Склифосовского. После его завершения Центр радиохирургии переедет в новое здание и получит самое современное оборудование, включая установку «Кибер-нож».

Конкурс «Большая перемена»

16 столичных учеников 5–7 классов стали победителями, еще 17 получили дипломы призеров на всероссийском конкурсе «Большая перемена» . Соревнования проходили с 29 июля по 4 августа в Красноярске. Участниками стали более 800 ребят 5–7 классов со всей России.