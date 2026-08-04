Собянин: Москва помогла отремонтировать тысячи объектов ДНР

Москва за несколько лет восстановила и отремонтировала тысячи объектов в Донецке, в том числе детские сады, школы, жилые дома и инженерные коммуникации, требовавшие капитального ремонта. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Территория смыслов».

По словам главы города, в рамках реализации масштабного соглашения между Москвой и Донецком также ведется работа по созданию новых городских пространств: проспектов, дорог и скверов.

— У нас есть большое соглашение с Донецком. Действительно, мы города-побратимы, уже несколько лет реализуем мощную программу. Создаем новые проспекты, дороги, скверы, поставляем городской транспорт и так далее, — передает слова Собянина официальный портал мэра Москвы.

Глава города также рассказал о вкладе столицы в развитие российских регионов и подчеркнул значимость межрегионального сотрудничества. Мэр отметил, что московские наработки в сферах транспорта, здравоохранения и благоустройства активно применяются для модернизации инфраструктуры в других субъектах страны.

На полях форума Сергей Собянин сообщил, что Московские центральные диаметры дойдут до регионов, которые находятся по периметру Подмосковья. В их числе Тульская, Владимирская, Ярославская и другие области. Это обеспечит дополнительными комфортными и быстрыми маршрутами еще 10 миллионов человек.