Учёный объяснил, почему прогнозы погоды не всегда точны

Лето 2026 года запомнилось жителям многих регионов России резкими перепадами погоды: периоды прохлады сменялись жарой, а на смену солнечным дням приходили ливни и грозы. В беседе с RT кандидат химических наук, доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев рассказал, чего ждать от последнего летнего месяца и начала осени в Центральной России и других регионах страны, почему прогнозы погоды не всегда сбываются, а также объяснил, как «эффект бабочки» ограничивает возможности синоптиков.

— Чего синоптики ожидают от августа и начала календарной осени?

— Согласно прогнозам, август в Центральной России будет месяцем контрастов. В начале августа сохранится жаркая летняя погода, но уже во второй половине месяца атлантические циклоны принесут похолодание, дожди и сильный ветер. Температура днём может опуститься до +18 °C, а ночью — до +10 °C. Кроме того, возможны грозы, шквалы и смерчи.

Начало осени тоже может удивить. Сентябрь во многих регионах будет напоминать затянувшееся бабье лето с периодическими дождями и порывистым ветром. Устойчивого похолодания в начале осени не ожидается.

Октябрь, вероятно, принесёт наиболее резкие перепады: тёплые дни могут сменяться вторжениями холодного воздуха и ночными заморозками.

— Какая погода ожидается в этот период в других частях России — на юге, северо-западе, в Сибири?

— Погода по стране будет заметно различаться. В августе на юге России сохранится жара. Например, в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях температура может достигать +36 °C, а местами — около +40 °C. Количество осадков в регионах будет разным.

На северо-западе России сильной жары не ожидается. В Санкт-Петербурге прогнозируется умеренное тепло — около +18…+20 °C, облачность и частые дожди.

В Сибири и на Урале возможна особенно нестабильная погода. Периоды потепления до +30 °C будут сменяться похолоданиями и продолжительными дождями. А на Дальнем Востоке, по предварительным оценкам, осадков может быть больше обычного.

— Лето 2026 года в Европе стало периодом аномальной жары, унёсшей десятки тысяч жизней. Как это повлияло на погоду в России и стоит ли россиянам опасаться подобной жары в следующем году?

— Лето в Западной Европе стало одним из самых жарких в истории. По данным ВОЗ, жара унесла десятки тысяч жизней. Большинство смертей пришлось на людей старше 65 лет.

Однако европейская жара до наших территорий не доберётся. Погода в России определяется другими атмосферными процессами, включая активность атлантических циклонов и положение арктического воздуха. Однако глобальное потепление, которое в России идёт интенсивнее, чем в среднем по миру, усиливает погодные аномалии. Поэтому россиянам стоит опасаться аналогичных волн жары в будущем.

— Прогнозировали синоптики экстремальные температуры в европейских странах?

— Синоптики предсказывали вероятность аномально жаркого лета в Европе. Долгосрочные модели показывали повышенный риск высоких температур, связанный с общими изменениями климата и влиянием явления Эль-Ниньо.

— На какой срок синоптики могут точно предсказать погоду, а с какого момента прогнозы становятся вероятностными?

— Современные численные модели позволяют достаточно точно прогнозировать погоду на ближайшие три дня — ошибка в температуре обычно не превышает одного-двух градусов. Прогноз на пять — семь дней уже не такой точный, особенно в деталях. Например, в определении времени начала дождя или локальных гроз. Но в общем остаётся полезным.

После семи — десяти дней прогноз становится преимущественно вероятностным, то есть можно оценить только общие тенденции (например, вероятность более тёплой или холодной погоды), но точно назвать температуру в конкретный день уже нельзя.

Прогнозы на месяц, сезон и более длительные периоды представляют собой климатические оценки, которые показывают не конкретную погоду по дням, а возможные отклонения от климатической нормы.

В целом детальный прогноз возможен примерно на 10—14 дней.

— Почему наука не преодолела эти ограничения? Какую роль играет в этом «эффект бабочки»?

— В 1960-х годах американский метеоролог и математик Эдвард Лоренц, работая с простой численной моделью атмосферы, обнаружил, что даже незначительное изменение исходных данных может со временем изменить результат расчёта и привести к совершенно другому прогнозу. Это открытие легло в основу теории хаоса — науки о нелинейных динамических системах, чувствительных к начальным условиям. Атмосфера относится к таким системам, поскольку на её состояние одновременно влияет множество факторов.

Так появился термин «эффект бабочки», основанный на идее, что даже небольшое вмешательство может привести к большим изменениям. Речь здесь не о буквальном взмахе крыльев бабочки, а о том, что в хаотических системах любая ошибка со временем может изменить траекторию всей системы.

Поэтому полностью устранить ограничения прогнозов невозможно. Даже если у нас будут идеальные данные с каждого квадратного метра планеты (что физически невозможно), то сама природа уравнений движения воздуха приведёт к тому, что любые малейшие неточности со временем усилятся и помешают точному прогнозу.

Но это не значит, что прогнозы бесполезны. Ведь на коротких сроках, особенно до недели вперёд, современные модели работают достаточно точно.

— Почему синоптики в долгосрочных прогнозах отталкиваются от климатической нормы, а не называют конкретную ожидаемую температуру воздуха?

— Климатическая норма — это средние значения температуры и осадков, рассчитанные на основе наблюдений за период около 30 лет. На горизонте месяца или сезона современные модели не могут точно предсказать погоду в конкретный день, но способны оценить общие тенденции. Например, будет ли период теплее или холоднее обычного, суше или влажнее.

Поэтому формулировка «температура ожидается выше нормы на один-два градуса» гораздо точнее отражает возможности современной науки. Называть конкретную температуру на определённый день за несколько месяцев означало бы создавать ложное ощущение точности там, где её нет.

— Какие атмосферные или морские явления помогают синоптикам выстроить прогноз на несколько месяцев вперёд? Например, что известно о влиянии на погоду в России течений Эль-Ниньо и Ла-Нинья?

— Несмотря на то что точный прогноз на месяцы вперёд невозможен, существуют процессы, которые помогают сделать приблизительные сезонные оценки.

Один из таких факторов — явление ENSO, колебания температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Во время Эль-Ниньо, когда вода в океане становится теплее обычного, могут наступать более тёплые зимы в Сибири и на Дальнем Востоке. В другие годы Эль-Ниньо может усиливать Сибирский антициклон, который приносит сильные морозы.

Охлаждение вод, то есть явление Ла-Нинья, напротив, может вызывать более холодные и снежные зимы в Северной Евразии. Тем не менее влияние этих процессов на Россию слабее, чем, например, на Северную Америку.

Также при сезонных прогнозах учитываются состояние арктического льда, положение и интенсивность полярного вихря и индекс Североатлантического колебания. Все эти факторы так или иначе влияют на движение воздушных масс, вероятность проникновения холодного воздуха и активность атлантических циклонов.

Кроме того, метеорологи анализируют изменения температуры поверхности океанов в различных регионах, так как эти изменения влияют на циркуляцию атмосферы на планете.