Завершилась реставрация Дома Мельникова

В Москве завершилась реставрация знаменитого Дома Мельникова. Об этом сообщила пресс-служба Музея архитектуры. Памятник конструктивизма, главное детище архитектора Константина Мельникова, был на реставрации с 2022 по 2026 год. За это время были отреставрированы не только сам памятник, но и мемориальная обстановка. Архитектор жил в этом доме с 1927 по 1929 год. По тем временам это был уникальный объект, тем более пригодный для проживания. Окна-соты, форма цилиндра, в доме нет прямых углов - такого здания в Москве никто не строил.

© Пресс-служба Музея архитектуры

Дом - часть Музея архитектуры им. Щусева. Поэтому Музей архитектуры выступил не только как заказчик, но и как активный участник реставрации - предоставляя все необходимые материалы из архивов дома и обеспечивая контроль над тем, чтобы в ходе работ не была утрачена уникальная атмосфера подлинности.

В частности, на кровле специалисты заменили покрытие, отреставрировали стойки ограждения, чердачные деревянные решетчатые перекрытия, воссоздали на основании архивных материалов металлические дымники печных труб на большом цилиндре и устроили съемный деревянный настил террасы на кровле малого цилиндра. Были заменены подоконные отливы, отреставрированы водосточные желоба и сливы малого цилиндра, желоба козырька над выходом на террасу, водосточные трубы. Привели в порядок глиняную отмостку, отреставрировали бетонные желоба водостоков, знаменитые шестигранники и большой витраж над входом очистили от поздних окрасочных слоев до древесины. Осенью внутрь вернется обстановка: перед началом работ предметы мемориально-обстановочного комплекса были вывезены в специальный депозитарий.

К концу 2026 года музей начнет принимать первых гостей, снова откроется сувенирный магазин, а в саду будет создана уличная экспозиция, посвященная творчеству Константина Мельникова. В музее предупреждают: чтобы сохранить дом в идеальном состоянии и ввиду небольшой его площади - будут пускать небольшие экскурсионные группы.