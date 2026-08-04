Собянин сообщил об уничтожении шести БПЛА, летевших на Москву

Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще двух вражеских беспилотников, целью которых являлась Москва. Пост мэр опубликовал в своем канале в MAX.

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На месте падения фрагментов БПЛА уже находятся сотрудники экстренных служб.

Попытка атаки первых за вторник, 4 августа, четырех дронов была пресечена примерно в 14:00. Их удалось перехватить силам противовоздушной обороны. Таким образом, общее количество сбитых дронов увеличилось до шести.

На фоне угрозы столичный аэропорт Шереметьево начал осуществлять прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами. Данные меры, направленные на обеспечение безопасности полетов, действуют и во Внуково.