В Москве открыли павильоны здоровья с бесплатной экспресс-диагностикой

Павильоны здоровья, где горожане смогут бесплатно пройти серию экспресс-исследований и получить персональные рекомендации, начинают работать в центре Москвы.

Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Чтобы познакомить москвичей с современными возможностями диагностики, недавно мы протестировали формат городского павильона с бесплатными экспресс-обследованиями на музыкальном фестивале на ВДНХ. Мы увидели большой интерес москвичей и решили развивать этот проект и дальше, и теперь открываем еще два павильона. Это первый шаг к здоровому долголетию. Место, куда можно зайти во время обычной прогулки и всего за 10-15 минут узнать о своем организме гораздо больше", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Например, отметила заммэра, в павильонах можно определить биологический возраст, оценить работу сердечно-сосудистой системы, физическую форму и уровень стресса, узнать состав тела и другие важные показатели, попробовать нейрофитнес для развития внимания и памяти. На основе проведенных обследований в интерактивно-развлекательном формате будут сформированы рекомендации по корректировке образа жизни.

"Приглашаем москвичей посетить павильоны, узнать больше о своем здоровье и получить рекомендации, которые помогут дольше сохранять активность и хорошее самочувствие", - добавила Ракова.

Вместе с тем, она подчеркнула, что городская экспресс-диагностика не заменяет полноценного обследования. Она помогает сделать первый шаг, обратить внимание на важные показатели и задуматься о профилактике, а более подробно оценить состояние организма москвичи могут с помощью "Московского чекапа" в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Его уже прошли более полумиллиона человек.

Павильон "Путь здоровья" уже начал работу на Никитском бульваре, также в ближайшее время для посетителей откроется павильон "Сердце" на Трубной площади. Они будут работать со вторника по четверг с 12:00 до 20:00, по пятницам - с 12:00 до 22:00, по субботам и воскресеньям - с 10:00 до 21:00, понедельник - выходной. Посетить их могут все желающие бесплатно. Павильон здоровья, работавший на музыкальном фестивале на ВДНХ, в будущем вновь откроется там же.

За одно посещение можно узнать биологический возраст, пульс, давление, индекс массы тела, уровень стресса, насыщение крови кислородом, состав тела, водный баланс, состояние костной ткани и другие важные показатели. В павильонах в центре города также можно пройти интерактивную игру, посвященную здоровому долголетию, на интерактивных станциях можно проверить силу хвата, скорость реакции и мышечную активность. На протяжении всего маршрута посетителей сопровождают сотрудники центров госуслуг, которые отвечают на вопросы и помогают пройти экспресс-диагностику.