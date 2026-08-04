В «Москва-Сити» появится пешеходный мост в футуристическом стиле

На территории Московского международного делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити" планируют построить пешеходный мост в футуристическом стиле. Работы начнутся в 2027 году, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Сооружение соединит транспортный хаб "Москва-Сити" с многофункциональным комплексом "IQ-квартал". Его длина составит около 90 метров.

Мост будет состоять из 11 сфер – геодезических куполов, расположенных друг за другом по цепочке. Сферы облицуют медными панелями, в них предусмотрят круглые окна с витражными мозаиками, которые обеспечат естественное освещение.

Внутри пешеходную зону подсветят декоративным пиксельным освещением, напоминающим звездное небо. Для реализации проекта применят светопроводящий бетон.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов напомнил, что ММДЦ "Москва-Сити" – один из важнейших деловых кластеров города и часть проекта "Большой Сити". Для его транспортного обеспечения построили порядка 35 километров дорог.

"Открытие моста позволит создать не только комфортную пешеходную связь между ММДЦ "Москва-Сити" и одноименным городским вокзалом, но и новый арт-объект на территории делового кластера, который станет еще одним популярным местом среди жителей и гостей столицы", – заявил глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

По его словам, сооружение интегрируют в формируемый прогулочный маршрут по набережным Москвы-реки от моста Академика Королева до Дорогомиловского автодорожного моста, под которым планируется создать пешеходную галерею.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что строительство нового 424-метрового моста через Москву-реку к парку "Фили" завершится в 2026 году. Объект свяжет будущие парк и набережную в Мнёвниковской пойме с парком культуры и отдыха "Фили". В периоды максимальной нагрузки мостом смогут пользоваться до 900 человек в час.