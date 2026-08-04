Облака «хорошей погоды» сформировались над Москвой

Облака "хорошей погоды" сформировались в небе над Москвой.

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Они не предвещают осадков, рассказал Агентству "Москва" старший научный сотрудник лаборатории динамики климата Московского физико-технического института Сулейман Мостаманди.

"В небе над Москвой сегодня видны кучевые облака (Cumulus humilis) с плоским основанием. Они образуются вследствие конвекции – подъема прогретого у поверхности Земли воздуха", – пояснил он.

По словам специалиста, такие облака обычно развиваются при устойчивой атмосфере.

Мостаманди добавил, что в настоящее время погоду над столицей определяют периферия антициклона и малоградиентные барические поле. Это помогает проявляться слабому ветру и хорошей видимости.

Пик жары в Москве на текущей неделе ожидается в четверг, 6 августа. Температура воздуха поднимется до 27–29 градусов. При этом во второй половине недели в столичном регионе пройдут кратковременные дожди различной интенсивности, но температура воздуха останется высокой.