В Москве из-за триатлона перекроют проезд по ряду улиц

В связи с проведением соревнований «Лига триатлона & Ironstar Москва 226» столичные власти вводят временные запреты на проезд по целому ряду городских магистралей. Как сообщили в местном департаменте транспорта, ограничения будут действовать два дня и затронут значительную часть центральных и прилегающих районов.

8 августа с 6:00 до 23:30 для автомобилистов закроют Крылатскую улицу, Нижние Мневники, улицы Народного Ополчения, Мневники, 1905 года и Смоленскую. Помимо этого, в этот же период будут недоступны Краснопресненская, Смоленская, Ростовская, Саввинская, Новодевичья, Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлёвская, Гончарная, Москворецкая, Котельническая, Краснохолмская, Подгорская, Берниковская, Николоямская, Андроньевская, Золоторожская, Красноказарменная, Головинская, Лефортовская, Сыромятническая, Костомаровская, Полуярославская, Серебряническая, Академика Туполева и Устьинская набережные.

Перекрытия также коснутся мостовых сооружений: Карамышевского, Бородинского, Крымского, Малого Устьинского и Астаховского. В списке закрытых участков значатся Смоленский и Зубовский бульвары, а также Звенигородское шоссе и проспект Маршала Жукова.

Отдельные изменения затронут Госпитальный мост: 8 августа с 7:30 до 20:00 здесь сузят проезжую часть, оставив лишь по 1 полосе для движения в каждом направлении вместо стандартных 3. На следующий день, 9 августа, с 7:00 до 20:30 будет полностью перекрыт участок Крылатской улицы — от дома 14 до пересечения с Нижними Мневниками.

Кроме того, с 00:00 8 августа и до финиша всех заездов на всех перечисленных участках вводится полный запрет на парковку. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать альтернативные маршруты объезда.