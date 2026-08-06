Более 200 созданных по проектам САКБ домов капитально отремонтировали в Москве

За время реализации столичной программы капитального ремонта специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок более 200 домов типовых серий, которые были созданы Специальным архитектурно-конструкторским бюро (САКБ) в середине прошлого века. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 1950-е годы это бюро занималось разработкой серийных зданий для столицы. Одним из его первых проектов стали дома, в которых осторожно применялись идеи знаменитых советских архитекторов эпохи расцвета неоклассицизма. Лаконичный внешний вид этих строений с изящным декором отражает архитектурные тенденции строительства жилья того времени», – говорится в сообщении.

Одним из обновленных объектов стал дом на ул. Строителей (д. 7, корп. 3). Это яркий образец застройки 1950-х годов, спроектированный Специальным архитектурно-конструкторским бюро. В 2023 году специалисты провели комплексные работы: обновили фасад и заменили внутренние инженерные системы. Для этого здания московский Фонд капитального ремонта (ФКР) создал индивидуальный проект, учитывающий сложную архитектуру объекта. Особое внимание уделили восстановлению его исторического портрета.

Капитальный ремонт фасада дома на улице Строителей проходил в несколько этапов. Сначала специалисты расчистили и промыли поверхности, затем восстановили все межпанельные швы, которые со временем выветриваются, и докомпоновали утраченные элементы кирпичной кладки. Все места намокания обработали биоцидным составом.

Особое внимание уделили балконам: восстановили поврежденные плиты, заменили напольную плитку, установили новые экраны и отливы. В местах общего пользования смонтировали пластиковые окна. Кроме того, обновили облицовку плитки цоколя, заменили водосточные трубы и отмостку дома. На финальном этапе фасад обработали гидрофобным составом, что защитит стены от осадков. Еще заменили электросеть, стояки центрального отопления и системы холодного и горячего водоснабжения.

Восьмиэтажное здание на ул. Строителей было возведено в 1957 году. Его фасады выполнены из керамического блока, а над входом расположены высокие витражные окна лестничных клеток. Архитектурный облик дополняют декоративные пояса из красного кирпича и выступающий карниз.

В 2025 году был завершен ремонт фасада многоквартирного дома на ул. Новочеремушкинская (д. 11, корп. 2). Работы начались с промывки и расчистки внешних стен от загрязнений. Затем специалисты отремонтировали поврежденные участки кирпичной кладки, заполнили раствором выветрившиеся швы и обработали места намокания антисептическим составом.

После завершения всех подготовительных работ специалисты обработали кирпичные стены гидрофобным составом, надежно защищающим от влаги. Затем аккуратно восстановили архитектурные элементы, отремонтировали балконы, обновили входные двери и заменили водосточную систему. Завершающим этапом стало обновление плиточного покрытия цоколя.

Пятиэтажное здание, построенное в 1957 году по проекту типовой серии, имеет п-образную форму. Его отличительной особенностью являются балконы, опирающиеся на фигурные кронштейны, а также межэтажные пояса и венчающий карниз с дентикулами.

ФКР Москвы продолжает реализацию программы капитального ремонта, сохраняя достигнутые в прошлом году темпы и внедряя современные отечественные материалы и технологии. Еще одним зданием, в котором проводится капитальный ремонт в 2026 году, стал дом на Измайловском бульваре, так же построенный по проекту САКБ.

В доме ведутся комплексные работы по обновлению стен, крыши, подъездов, подвала и замене инженерных систем. Особое внимание уделено фасаду, богато украшенному декором. Специалисты промыли поверхности, восстановили кирпичную кладку и отремонтировали швы. Места намокания обработали антигрибковыми составами. Затем всем окрашенным элементам вернут первоначальный вид, а сам фасад обработают гидрофобным составом. Кроме того, восстановят оконные откосы и заменят отливы. Завершат работы ремонтом входных дверей и устройством новой отмостки.

Капитальный ремонт скатной кровли требует особого подхода. Сначала специалисты заменят изношенные стропила и обрешетку, затем уложат новое кровельное покрытие. Чердак утеплят минераловатными плитами – это современный материал, который надежно сохраняет температуру. Кроме того, приведут в порядок подъезды и подвал, обновят системы электроснабжения, холодного водоснабжения и центрального отопления.

Пятиэтажный жилой дом, построенный в 1956 году по типовому проекту, выполнен в стиле советского неоклассицизма. Один из трех подъездов выделен пилястрами и декорирован сандриком. На уровне четвертого этажа расположены оконные наличники с подоконными тягами и пилястрами. Балконы поддерживаются фигурными кронштейнами. Завершающим акцентом служит венчающий карниз с дентикулами.

В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».