Сергей Собянин назвал регионы, в которые планируется продлить МЦД
Московские центральные диаметры (МЦД) планируется продлить до Тульской, Владимирской и Ярославской областей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на XII Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
«У нас в планах продлить МЦД до всех регионов, которые находятся по периметру Московской области. Это еще 10 млн человек. Это Тульская, Владимирская, Ярославская области и так далее», – отметил Собянин.
По его словам, это реальные планы, которые реализуются вместе с правительством Российской Федерации для того, чтобы до Москвы и этих регионов можно было проезжать в комфортных поездах, с понятным расписанием и с понятным временем.
«Тяжелые и сложные проекты, но, я думаю, что они пойдут на пользу как минимум 30 млн человек, которые живут в нашем центральном регионе», – сказал мэр.