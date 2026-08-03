Синоптик Ильин: в августе в столице ожидаются периоды заметного похолодания

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о периодах заметного похолодания в Москве в августе.

В комментарии aif.ru он отметил, что начало месяца будет тёплым, однако аномальная жара не сохранится на весь август. В отдельные периоды температура может опускаться до +14...+16 °C, хотя по итогам месяца окажется выше климатической нормы.

По словам Ильина, температура начнёт снижаться уже на предстоящей неделе.

В свою очередь ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с газетой «Известия» спрогнозировала тёплую и солнечную первую половину недели.

Во вторник воздух прогреется до +25...+27 °C, а в среду — до +26...+28 °C. В начале недели ветер будет слабым, а затем сменится на западный и юго-западный. Позднее атмосферное давление понизится, и местами пройдут кратковременные дожди.

По словам Поздняковой, дневная температура сохранится в пределах +24...+29 °C.

Ранее врач Владимир Болибок рассказал, что компоненты средств от солнца могут вызывать аллергию.