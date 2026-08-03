Синоптики предупредили об усилении жары в Москве к середине недели

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха поднимется до +32 градусов.

«Погода на неделе будет сначала во власти антициклона из района Балтики. Постепенно он займёт Центральный регион Европейской России, в том числе будет определять погоду в Москве и области. Разрушение антициклона в своей северной части и влияние северо-западного циклона усилит жару, но во второй половине недели могут пройти кратковременные дожди», — рассказали метеорологи.

По данным синоптиков, снижение температуры в Москве и области ожидается в выходные.

Из-за высокой температуры в столичном регионе Гидрометцентр объявил экстренное предупреждение, оно будет действовать с 5 по 7 августа.