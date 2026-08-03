Москвичи смогут увидеть солнечное затмение 12 августа

Жители Москвы частично смогут увидеть затмение Солнца за девять минут до заката в среду, 12 августа. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

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— В Москве частное затмение начнется на закате. Солнце будет закрыто максимум на один процент и через девять минут скроется за горизонт, — цитирует исследователей ТАСС.

Момент наступит в 20:08 по московскому времени. Общая продолжительность полного солнечного затмения составит около 4,5 часа. За ним также смогут понаблюдать жители Испании и Исландии.

15 июня в небе над столицей также состоялся «мини-парад планет». Меркурий можно было наблюдать в западной части неба в течение часа после заката. Рядом с ним в западной части неба были видны Венера и Юпитер.

Кроме того, в Москве вечером 9 июня невооруженным глазом можно было увидеть сближение Венеры и Юпитера, о чем сообщала пресс-служба Московского физико-технического института. На небе их разделяло всего 1,5 углового градуса, что сопоставимо с тремя диаметрами лунного диска.