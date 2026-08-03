МЖД изменит расписание некоторых пригородных поездов с 3 августа

С 3 августа изменится расписание некоторых пригородных поездов Казанского, Курского, Рижского, Киевского и Горьковского направлений. Об этом сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

© Вечерняя Москва

Так, на станции Столбовая 3-7,10-11 и 17-18 августа с 19:50 до 05:50 будут меняться стрелочные переводы. На перегоне Подольск — Люблино — Сортировочное Северное с 5 по 9, 16-19, 21-23 и 30-31 августа между 00:00 и 05:00 продолжатся работы по развитию инфраструктуры станций Люблино, Царицыно, Перерва и Щербинка.

Кроме того, на перегоне Шатура — Кривандино 5, 8, 12 и 15 августа в дневные часы с 10:30 до 14:30 пройдут ремонтные работы. На станции Каланчевская технологические «окна» назначены 7-9 августа с 00:45 до 05:45.

— У некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, количество остановок, ряд электричек проследует по укороченным маршрутам, несколько поездов временно выведены из расписания, — добавили в пресс-службе.

До этого «Российские железные дороги» (РЖД) показали первого в мире робота-проводника высокоскоростного поезда «Сапсан» по имени Володя. Андроид встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты, помогал найти место в поезде.