В центре Москвы открылась выставка к 105-летию Республики Коми

На Гоголевском бульваре в Москве, в рамках проекта "КомиЛето", открылась фотовыставка посвященная 105-летию образования Республики Коми.

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До конца августа жители и гости столицы смогут увидеть снимки, отражающие самые разные составляющие образа этого региона.

- Здесь на выставке представлены основные мероприятия и объекты, которые есть в Республике Коми, - рассказал гостям во время торжественного открытия заместитель председателя правительства региона Сергей Емельянов. - Конечно не все, потому что это один из крупнейших регионов нашей страны, почти полмиллиона квадратных километров. Совершенно разные природные зоны. Крупнейшая часть Уральских гор расположена на территории республики. Поэтому, конечно, показать все здесь невозможно. Но мы и не ставили перед собой такую задачу. Основной задачей для нас было показать, насколько Республика Коми может быть разной.

На ярких фотографиях представлены достопримечательности региона, достижения его жителей, а также снимки с самых ярких мероприятий, которые проходят здесь.

- Мы хотели показать не только нашу потрясающую природу, но и наши города, а самое главное наших людей. Людей с сильным северным характером, которые развивают нашу страну, - добавила министр туризма Республики Коми Мария Бадмацыренова.

Увидеть экспозицию можно будет до конца августа. Этот месяц выбрали не случайно, ведь именно в конце лета Коми отмечает свой юбилей - республика была образована 22 августа 1921 года как автономная область в составе РСФСР. Теперь же это одна из крупнейших территорий европейской части России, жители которой бережно хранят свои традиции.

Исполняющий обязанности руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Иван Петров отметил, что фотовыставка продолжает череду других подобных экспозиций на улицах города.

- Круглый год проходят похожие фотовыставки, которые посвящены разным регионам России, - рассказал он.

Главная задача таких выставок дать возможность москвичам и гостям столицы увидеть, как живут в самых разных уголках нашей большой страны, и чем она может удивить. А тех, кто заинтересовался, всегда зовут в гости, чтобы ближе познакомиться с разными регионами России. Пригласили к себе гостей и представители Коми, отметив, что полет на самолете из Москвы займет всего 1,5 часа.