Собянин рассказал о создании спортивной инфраструктуры в Москве

В разных районах столицы продолжается обустройство спортивной инфраструктуры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

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«Создаем комфортные условия для любителей активного отдыха. В 2026 году продолжаем обустройство новой и обновление уже имеющейся спортивной инфраструктуры в разных районах. В Северном Бутово, на ул. Куликовская, готов многофункциональный спортивный кластер. Оборудовали площадки для игры в баскетбол и волейбол, беговые дорожки и футбольное поле с трибунами. Рядом установили столы для настольного тенниса и тренажеры, сделали воркаут-зону и полосу препятствий», – говорится в сообщении.

По словам мэра, еще один объект создан в районе Вешняки. Там появилось универсальное спортивное поле с зонами для баскетбола или стритбола, тренажеры и воркаут. В Новогиреево обустроят универсальную спортивную площадку, которую дополнят фитнес-зона с силовыми тренажерами и турниками, столами для настольного тенниса.