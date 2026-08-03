Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 3 августа, поделился новостями из жизни столицы. Глава города рассказал, что станцию метро «Южный порт» выполнят в индустриальном стиле, сообщил, что в Москве создают комфортные условия для любителей активного отдыха, а также отметил, что каждый третий контракт Москва заключила с поставщиками из регионов. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Станция метро «Южный порт»

Станцию метро «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии оформят в духе индустриальной архитектуры. На данный момент территория бывшей промышленной зоны «Южный порт» переживает масштабную трансформацию. Здесь возводятся бизнес-центры, ЖК, гостиницы, торговые галереи. При этом в советское время там работал один из крупнейших грузовых портов Москвы.

Места для активного отдыха

В Москве создаются комфортные условия для любителей активного отдыха. Специалисты продолжают обустраивать новую и обновлять уже имеющуюся спортивную инфраструктуру. Так, в Северном Бутове на Куликовской улице возвели многофункциональный спортивный кластер. Там установили площадки для игры в баскетбол и волейбол, беговые дорожки и футбольное поле с трибунами. Рядом появились столы для настольного тенниса и тренажеры, а также воркаут-зона и полоса препятствий.

Контракты с регионами

Москва заключила свыше 200 тысяч контрактов в первой половине 2026 года. Каждый третий контракт в этом году столица заключала с поставщиками из регионов: на них пришлось 73 тысячи сделок. Наиболее активными партнерами стали Свердловская и Владимирская области, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Чаще всего Москва приобретала медицинские изделия и лекарства, образовательные услуги, строительные товары, техническое обслуживание и содержание оборудования и транспортных средств, хозяйственные товары и бытовую технику.