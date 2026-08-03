Сезон арбузов и дынь стартовал в Москве

Бахчевые развалы открылись в Москве ко Дню арбуза. Об этом в понедельник, 3 августа, рассказали в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

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Третьего августа отмечают неофициальный праздник — День арбуза.

В пресс-службе отметили, что также в Москве предусмотрено к размещению 145 сезонных специализированных торговых точек, где можно приобрести российские арбузы и дыни от проверенных поставщиков — в основном они располагаются у стационарных магазинов, но есть и полюбившиеся горожанам отдельно стоящие развалы. Бахчевые будут радовать покупателей до начала октября.

— Традиционно москвичи ждут появления бахчевых развалов, это означает, что стартовал сезон арбузов и дынь. Горожане знают: если на улицах города появились локации с бахчевыми, значит, можно смело покупать отечественную ягоду в удобном месте, будь то развал, магазин или ярмарка, — цитирует руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка РИА Новости.

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