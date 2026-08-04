«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жары. Об этом во вторник, 4 августа, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Предупреждение продлится с 12:00 5 августа до 18:00 7 августа.

— Очень высокая температура. Период предупреждения с 12 часов 05 августа до 18 часов 7 августа. С 5 по 7 августа днем в Москве ожидается сильная жара: максимальная температура воздуха достигнет 30–32 градусов, — говорится на интерактивной карте Гидрометцентра.

Последний месяц лета в Москве стартовал с по-настоящему летней погоды. Из-за жары в столице уже объявили «оранжевый» уровень опасности на 1 и 2 августа. Какой будет погода в Москве и области на этой неделе, «ВМ» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Пик жары в Московском регионе придется на четверг, 6 августа, когда температура воздуха составит порядка 27–29 градусов выше ноля. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По словам метеоролога, четверг, вероятно, станет самым теплым днем этой недели.