Названы сроки прихода похолодания в Москву

В субботу, 8 августа, столбики термометров не поднимутся выше отметки +22 градуса.

Понижение температуры будет сопровождаться осадками, которые принесёт североатлантический циклон, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В воскресенье немного распогодится и потеплеет до умеренных +23, что соответствует норме августа», — написал синоптик в своём Telegram-канале.

Тишковец ранее сообщил, что в воскресенье в Московском регионе выпала почти треть месячной нормы осадков. При этом 2-е августа в столице стало самым жарким днём лета. На опорной метеостанции ВДНХ была зафиксирована отметка +30,7 градуса, на Балчуге +31,9.