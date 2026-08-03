В Москве пройдет новый сезон всероссийской переписи воробьев

В Москве с 8 по 16 августа пройдет новый сезон всероссийской переписи птиц "Воробьи на кустах". Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

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Организацией акции занимаются специалисты экоцентров департамента природопользования и охраны окружающей среды. Они проводят обучающие занятия и проверяют анкеты участников.

Принять участие может любой желающий старше пяти лет. Волонтерам нужно во время прогулки найти воробьев, посчитать их, зафиксировать координаты и сделать фото или видео. Затем необходимо заполнить анкету на сайте проекта. Участники получат электронный сертификат.

Цель летней переписи – отследить динамику популяций двух видов воробьев: домового и полевого. Волонтеры будут фиксировать видовую принадлежность и возраст птиц.

Акция проходит с 2023 года. За это время к ней присоединились более 49 тысяч человек из 84 регионов России. Они зафиксировали встречи с воробьями на 27 тысячах точек и учли свыше 590 тысяч птиц.

Ранее Москва стала лидером зимнего этапа акции "Воробьи на кустах". Столичные участники выявили около 31 тысячи птиц. Второе место заняла Московская область (20 114), а третье – Санкт-Петербург (18 941).

В целом по России насчитывается 312 324 птицы. Акция проходит ежегодной зимой – со вторых по третьи выходные февраля.