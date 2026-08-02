2 августа стало самым жарким днем в Москве с начала года

Леус: Воскресенье, 2 августа, стало самым жарким днем московского лета - 2026
Воскресенье, 2 августа, в Москве стало самым жарким днем этого лета, сообщил в своем канале в MАХ ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
До этого самыми теплыми днями были 21 мая и 2 июля с температурой +30,4 градуса.
"Воскресенье принесло в столицу шестой "тридцатник" с начала года, теперь по три у мая и у лета", - отмечает Леус.
Он напоминает, что с Ильина дня, по народным поверьям, погода поворачивает на осень: ночи становятся холоднее, а купаться уже нельзя.
Тем временем в Московскую область уже пришел холодный атмосферный фронт, в ряде районов начались ливни с грозой.