Бутылки и стаканчики питьевой воды раздадут в транспорте Москвы 2 августа

Более трех тысяч бутылок и стаканчиков питьевой воды раздадут пассажирам транспорта Москвы в воскресенье, 2 августа, из-за жаркой погоды.

Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Инспекторы ЦОМП раздают пассажирам бесплатную воду на следующих станциях метро: «Измайловская», «Фили», «Багратионовская», «Кунцевская», «Филевский парк», «Студенческая», «Кутузовская», «Пионерская», «Выхино». Пассажиры «Аэроэкспресса» могут взять воду в экспресс-автобусах возле станции метро «Ховрино» с 13:00. В автобусах на Домодедовском направлении также ведется раздача воды, — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники ЦППК и МТППК раздают питьевую воду на станциях МЦД и вокзалах с 14:00. В салонах электросудов бесплатную воду можно набрать из кулеров.

Пассажиры столичных автовокзалов «Северные Ворота», «Центральный», «Красногвардейский», «Саларьево» и «Южные Ворота» также могут получить бутилированную воду, передает Telegram-канал ведомства.

2 августа в столичном регионе ожидается аномальная жара, во второй половине дня могут пройти кратковременные дожди, местами возможны грозы. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 26–30 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 30–32 градусов тепла. Также из-за жары в столице объявили «оранжевый» уровень опасности на 1 и 2 августа.