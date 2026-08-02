В Москве жара окрепла до 30 градусов в третий раз с начала лета

Жара в Москве окрепла до плюс 30 градусов в третий раз с начала календарного лета. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС, сделанные на основе данных Гидрометцентра РФ о температуре воздуха на главной городской метеостанции, расположенной на ВДНХ.

Так, по последней информации синоптиков, в 14:00 мск воздух на главной метеостанции столицы прогрелся до плюс 30 градусов. До этого момента столбики термометров достигали здесь отметки в плюс 30 градусов 10 июня, а 2 июля - поднялись чуть выше, до плюс 30,4 градуса. Кроме того, вплотную к 30-градусной отметке столбики термометров подходили, но не преодолевали ее, 11, 12 и 13 июня - тогда воздух прогревался до плюс 29,7, плюс 29,9 и плюс 29,6 градуса соответственно. Кроме того, до 29 градусов выше нуля температура воздуха поднималась на метеостанции ВДНХ 1 и 10 июля.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение сегодняшнего дня жара может окрепнуть в столице до 32 градусов. По этой причине в мегаполисе до 18:00 мск действует оранжевый погодный уровень, предупреждающий об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Гидрометцентре РФ также поясняли ТАСС, что под понятием "сильная жара" подразумевается ситуация, когда в период с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает критерия "сильной жары", установленного для конкретной территории, или превышает его. Для Москвы такой критерий равен плюс 30 градусам, для остальных регионов - плюс 35 градусам.

Впрочем, как поясняла ранее ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова, жара в столичном регионе надолго не задержится и уже в понедельник, 3 августа, пойдет на спад. Однако теплая погода на следующей неделе все-таки сохранится. В частности, 3 августа синоптики ожидают, что температура воздуха в Москве составит плюс 26-28 градусов, при этом предстоящей ночью местами не исключен кратковременный дождь и гроза.