В Московском зоопарке показали нового жителя — птенца папуанского калао, который родился у пары этих редких птиц Ра и Нун. Кадрами с кормлением малыша зверинец поделился в своем официальном Telegram-канале.

© Московский зоопарк / Telegram

Птенец появился на свет еще в апреле, но долго оставался внутри гнезда и показался посетителям лишь совсем недавно.

В зоопарке пояснили, что малыш так долго находился в гнезде из-за особой стратегии размножения, характерной для папуанских калао.

«После спаривания самка запирает себя внутри дупла на несколько месяцев вместе с яйцом, насиживая его около полутора месяцев. С внешним миром ее соединяет только маленькая щель, через которую самец снабжает кормом самку, а затем и вылупившегося детеныша», — добавили в зверинце.

Пол птенца уже известен — это самец. Сейчас он уже практически такого же размера, как родители. Единственное, что отличает малыша от них — отсутствие на клюве рога, который появляется позже.

Посмотреть на нового обитателя вживую можно в «Доме птиц» на старой территории Московского зоопарка. Чаще всего он сидит с родителями на верхних ветвях акаций, ведь едой его еще обеспечивают Ра и Нун.

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