Кинопарк «Москино» приглашает прогуляться по Владивостоку начала XX века

В кинопарке «Москино», подведомственном столичному Департаменту культуры, ежедневно в рамках проекта «Лето в Москве» проходят автобусно-пешеходные экскурсии по натурным декорациям. В их числе площадка «Дальневосточный город», на которой снимали ключевые сцены фильма «Касса невест», а также сериалов «Художник-2» и «Империя».

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На площадке архитекторы и художники детально воссоздали фрагмент Владивостока конца XIX — начала XX века. Декорацию обустроили специально для съемок сериала «Арсеньев». Гости увидят китайский квартал Миллионка с его кирпичными домами и лестницами, а также шумный рыбный рынок и пирс.

В «Дальневосточном городе» гости могут увидеть дом Арсеньева, конюшню, главный штаб, казармы, дом губернатора, амбар с элеватором, музей Хабаровска, библиотеку, пожарную каланчу, дом с магазинами, треугольный дом, торговые дома № 3 и 4, портовую контору, озеро и пристань. На площадке также воссоздали рынок со зданием управы и складами, передает официальный сайт мэра Москвы.

Онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил в августе более десяти бесплатных кинопоказов. Сеансы будут посвящены российским государственным праздникам, памятным и историческим датам, а также юбилеям известных исторических личностей.