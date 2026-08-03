290 тысяч москвичей уже переехали в новые квартиры по программе реновации

Девять лет прошло с момента старта программы реновации в столице. К 2032 году благодаря ей в новые квартиры должны переехать порядка миллиона горожан. Реализацию этой задачи, невиданной по масштабам ни для страны, ни для столицы, регулярно контролирует мэр Москвы Сергей Собянин.

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Главный же итог, по мнению главы города, - то, что за это время программа реновации стала драйвером развития строительной отрасли и экономики страны. При возведении домов столица практически на сто процентов использует отечественные материалы и оборудование, которые поставляют предприятия более чем из 15 регионов. Чтобы представить, сколько всего городу требуется, Собянин привел цифры. В Москве расселено уже более 1,4 тысячи старых домов. Для их жителей введены в эксплуатацию уже больше 500 жилых комплексов. Переселение охватило около 290 тысяч москвичей. В ближайшие три года - 2026-2028 - переедут еще почти 240 тысяч человек. Для них и других участников программы реновации идет проектирование и строительство еще около 11 миллионов квадратных метров жилья.

Что же дает властям уверенность в том, что программа будет выполнена в срок? Прежде всего, новые технологии, которые придают ускорение. Раньше на возведение дома уходило 2-2,5 года. Теперь же на юго-западе столицы новоселы уже обживают дома, построенные по крупномодульным технологиям всего за шесть с половиной - восемь месяцев. Программа на глазах набирает темпы. В канун нового года, например, Собянин в районе Черемушки вручил ключи от квартиры семье Екатерины Куклиной, которая стала 250-тысячной москвичкой по реновации, а уже 1 августа он объявил, что новоселья справили или переезжают в новое жилье уже 290 тысяч участников программы. В двенадцати районах программа реновации выполнена уже полностью: это касается Раменок, Северного, Молжаниновского районов, а также Коммунарки, Лианозово, Ново-Переделкино и других.

"Этот опыт стал примером эффективного применения технологий строительства и может быть востребован в регионах, позволяя возводить объекты быстрее без снижения качества и с соблюдением современных стандартов", - подчеркнул Собянин.

Важно и то, что программа реновации в принципе изменила подход к формированию жилых кварталов. На месте старых домов появляются современные комплексы с удобными планировками, уникальной архитектурой, благоустроенными дворами и безбарьерной средой. Одновременно идет обновление всей социальной инфраструктуры. В тех же Черемушках, например, комплексно отреконструировали филиал N 1 детской поликлиники N 69, завершается капремонт школы N1948 "Лингвист-М" в рамках проекта "Моя школа", отремонтировали библиотеку на улице Обручева и модернизировали футбольный стадион на улице Профсоюзной. И так - в каждом районе.