290 тысяч москвичей уже переехали в новые квартиры по программе реновации

В новые квартиры переехали уже 290 тысяч москвичей: Итоги программы реновации за девять лет
Девять лет прошло с момента старта программы реновации в столице. К 2032 году благодаря ей в новые квартиры должны переехать порядка миллиона горожан. Реализацию этой задачи, невиданной по масштабам ни для страны, ни для столицы, регулярно контролирует мэр Москвы Сергей Собянин.
Главный же итог, по мнению главы города, - то, что за это время программа реновации стала драйвером развития строительной отрасли и экономики страны. При возведении домов столица практически на сто процентов использует отечественные материалы и оборудование, которые поставляют предприятия более чем из 15 регионов. Чтобы представить, сколько всего городу требуется, Собянин привел цифры. В Москве расселено уже более 1,4 тысячи старых домов. Для их жителей введены в эксплуатацию уже больше 500 жилых комплексов. Переселение охватило около 290 тысяч москвичей. В ближайшие три года - 2026-2028 - переедут еще почти 240 тысяч человек. Для них и других участников программы реновации идет проектирование и строительство еще около 11 миллионов квадратных метров жилья.
Что же дает властям уверенность в том, что программа будет выполнена в срок? Прежде всего, новые технологии, которые придают ускорение. Раньше на возведение дома уходило 2-2,5 года. Теперь же на юго-западе столицы новоселы уже обживают дома, построенные по крупномодульным технологиям всего за шесть с половиной - восемь месяцев. Программа на глазах набирает темпы. В канун нового года, например, Собянин в районе Черемушки вручил ключи от квартиры семье Екатерины Куклиной, которая стала 250-тысячной москвичкой по реновации, а уже 1 августа он объявил, что новоселья справили или переезжают в новое жилье уже 290 тысяч участников программы. В двенадцати районах программа реновации выполнена уже полностью: это касается Раменок, Северного, Молжаниновского районов, а также Коммунарки, Лианозово, Ново-Переделкино и других.
"Этот опыт стал примером эффективного применения технологий строительства и может быть востребован в регионах, позволяя возводить объекты быстрее без снижения качества и с соблюдением современных стандартов", - подчеркнул Собянин.
Важно и то, что программа реновации в принципе изменила подход к формированию жилых кварталов. На месте старых домов появляются современные комплексы с удобными планировками, уникальной архитектурой, благоустроенными дворами и безбарьерной средой. Одновременно идет обновление всей социальной инфраструктуры. В тех же Черемушках, например, комплексно отреконструировали филиал N 1 детской поликлиники N 69, завершается капремонт школы N1948 "Лингвист-М" в рамках проекта "Моя школа", отремонтировали библиотеку на улице Обручева и модернизировали футбольный стадион на улице Профсоюзной. И так - в каждом районе.