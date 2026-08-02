Ночной полумарафон и велозаезды пройдут в Москве 8 августа

Всероссийский физкультурный фестиваль «Лига Спорт. Фест» состоится 8 августа в рамках проекта «Лето в Москве». Фестиваль организован при поддержке столичного Департамента спорта. Мероприятие объединит беговые и велосипедные старты.

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Впервые в истории города в рамках фестиваля пройдет ночной полумарафон «Забег-2030». Старты на дистанциях 10 и 21,1 километра состоятся после захода солнца, и участники пробегут по освещенным набережным и центральным магистралям города.

Помимо классических забегов, организаторы предусмотрели инновационный формат DJ-run на таких же дистанциях. Бегуны будут двигаться в темпе один километр за пять минут и 50 секунд в музыкальном сопровождении диджея.

Для участников предусмотрено четыре дистанции в зависимости от уровня подготовки. Забеги разделены на утренний и вечерний блоки. Начало стартов:

— 08:00 — на пять километров;

— 09:00 — на километр (для участников от шести лет);

— 20:30 — на полумарафоне (21,1 километра);

— 20:45 — на 10 километров.

Маршрут забега пролегает от олимпийского комплекса «Лужники» вдоль Москвы-реки через Парк Горького, Крымский мост, Пречистенскую и Кремлевскую набережные — с видами на храм Христа Спасителя, Московский Кремль, парк «Зарядье» и высотку на Котельнической набережной. Финишная зона разместится на Воробьевых горах.

Любителей велоспорта приглашают принять участие в серии заездов La Strada. Предусмотрены соревновательные дистанции и велофестиваль для семейной аудитории.

Так, заезд на 17 километров пройдет от велотрека «Крылатское» до олимпийского комплекса «Лужники». В нем могут участвовать горожане старше 18 лет на шоссейных, гравийных и горных велосипедах. Начало в 11:00.

В 11:10 начнется La Strada 17К Fest — велофестиваль для участников от шести лет на любых типах велосипедов. Они проедут по улице Нижние Мневники, Звенигородскому шоссе и Краснопресненской набережной, финиш — на Новодевичьей набережной.

В 17:30 стартует заезд на 70 километров (старт и финиш состоятся у олимпийского комплекса «Лужники»), а в 17:45 — на 40 километров (старт и финиш пройдут рядом с олимпийским комплексом «Лужники»).

На протяжении всего дня для гостей будут работать интерактивные площадки и зоны отдыха. Подготовили свои мероприятия и партнеры фестиваля. Кульминацией вечера станет праздничный концерт популярных исполнителей.

«Лето в Москве» — главное событие сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни столицы. Главная тема этого года — «Время быть вместе». Проект объединяет людей разных поколений вокруг общих ценностей, позволяет стать ближе не только с родными, но и со всем городом на прогулках, культурных и спортивных мероприятиях, благотворительных акциях, а также прямо рядом с домом во всех округах столицы.